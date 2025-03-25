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Защитник Вахания: посвящаю первый гол за сборную России любимой жене

Защитник сборной России Илья Вахания дал комментарий после побы национальной команды в товарищеском матче с командой Замбии со счётом 5:0.
Фото: ФК "Ростов"
— Посвящаю первый гол за сборную любимой жене Татьяне.

— Вы наш Серхио Рамос?

— Нет, Серхио Рамос — это Максим Осипенко.

— Насколько хватило времени тренировочного процесса?

— Конечно, всегда хочется большего, но успели подготовиться и воплотили на поле, что задумывали.

24-летний правый защитник футбольного клуба "Ростов" Илья Вахания 25 марта принял участие во втором матче в составе сборной России. На 44-й минуте встречи ему удалось забить гол, который стал для него первым в составе национальной команды. Кроме того, во втором тайме он отдал голевую передачу на Максима Глушенкова.

В результате сборная России одержала победу со счётом 5:0.

Источник: "Матч ТВ"

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