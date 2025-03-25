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Дюков: сложилось впечатление, что "Спартак" забил "Зениту" второй гол из офсайда

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о втором голе московского "Спартака" в ворота петербургского "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"Что касается момента со вторым голом в ворота "Зенита", то момент динамичный. Могу сказать о своих впечатлениях. Я смотрел на стадионе и на повторе. Лично у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это картинка. Решение было сформировано на основании тех линий, что прочертила система. Данная система является сертифицированной ФИФА", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Московский "Спартак" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом" забил второй гол, который стал победным, на 90-й минуте - его автором стал полузащитник Кристофер Мартинс.

Сине-бело-голубые выразили несогласие с решением судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым засчитать гол, считая, что игрок красно-белых находился в положении "вне игры", и обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Однако она на своём заседании единогласно поддержала решение рефери.

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