"Что касается момента со вторым голом в ворота "Зенита", то момент динамичный. Могу сказать о своих впечатлениях. Я смотрел на стадионе и на повторе. Лично у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это картинка. Решение было сформировано на основании тех линий, что прочертила система. Данная система является сертифицированной ФИФА", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом" забил второй гол, который стал победным, на 90-й минуте - его автором стал полузащитник Кристофер Мартинс.
Сине-бело-голубые выразили несогласие с решением судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым засчитать гол, считая, что игрок красно-белых находился в положении "вне игры", и обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Однако она на своём заседании единогласно поддержала решение рефери.
Дюков: сложилось впечатление, что "Спартак" забил "Зениту" второй гол из офсайда
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о втором голе московского "Спартака" в ворота петербургского "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"