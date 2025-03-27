«Просто собрались очень сильные футболисты: два топ-легионера, Саша Самедов в расцвете сил, которой за матч обязательно делал по три подачи прямо тебе в голову — только забивай. Это были взрослые ребята, которые умеют играть в футбол и управлять раздевалкой. И им просто дали свободу творить, из-за этого все так хорошо и сложилось. А как иначе? Пришел новый тренер, который еще вчера в дубле работал. Ну, чему ты можешь научить Кураньи? Ничему. Поэтому парням просто дали полную свободу, и на них ничего не давило», — отметил Кокорин «РБ Спорт».
В тот год команда под руководством Сергея Силкина заняла третье место в Российской Премьер-Лиге в первом этапе сезона весна-осень 2011 года. По итогам двух этапов команда финишировала на четвёртом месте.
В атаке той команды выступали такие игроки, как Александр Кокорин, Фёдор Смолов, Кевин Кураньи, Александр Самедов, Андрей Воронин, Балаж Джуджак и Звездан Мисимович.
Также в 2011 году «Динамо» добралось до финала Кубка России, где уступило казанскому «Рубину» со счётом 0:1. По итогам 2011 года Александр Кокорин был признан лучшим молодым футболистом России. Он провёл 37 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Кокорин объяснил успех "Динамо"-2011: играли ярко, потому что лидерам дали свободу
Экс-форвард «Динамо» Александр Кокорин вспомнил, за счет чего команда Сергея Силкина в 2011 году показывала один из самых зрелищных футболов в истории РПЛ.
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