В посольстве России в Колумбии подтвердили работу над матчем сборных

В посольстве России в Колумбии подтвердили, что ведется работа по организации товарищеского матча между национальными командами России и Колумбии.

Фото: РФС





Ранее молодежная «Действительно такая работа ведется. К сожалению, дать какие-либо подробные комментарии не представляется возможным», — цитирует посольство России в Колумбии « ВсеПроСпорт ».Ранее молодежная сборная России провела два товарищеских матча на территории Колумбии против их молодежной национальной сборной. В первой встрече колумбийцы одержали победу с минимальным счётом 1:0, второй матч закончился вничью со счётом 2:2.