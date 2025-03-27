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В посольстве России в Колумбии подтвердили работу над матчем сборных

В посольстве России в Колумбии подтвердили, что ведется работа по организации товарищеского матча между национальными командами России и Колумбии.
Фото: РФС
«Действительно такая работа ведется. К сожалению, дать какие-либо подробные комментарии не представляется возможным», — цитирует посольство России в Колумбии «ВсеПроСпорт».

Ранее молодежная сборная России провела два товарищеских матча на территории Колумбии против их молодежной национальной сборной. В первой встрече колумбийцы одержали победу с минимальным счётом 1:0, второй матч закончился вничью со счётом 2:2.

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