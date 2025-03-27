«Верю ли я словам Дюкова о возвращении команд из России уже в этом году? Это вопрос не веры, а переговоров и договоренностей. Знаю, что РФС находится в контакте с ключевыми фигурами международного футбола. Президент РФС не стал бы бросать слова на ветер. Раз Дюков сказал, значит, так и есть. Будем надеяться на лучшее», — отметил Черданцев «Матч ТВ».
Накануне Дюков заявил, что соответствующее решение о возвращении России в международный футбол может быть принято в течение года.
Напомним, отстранение футбольных команд из России от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА действует с февраля 2022 года.
С 2022 года сборная России играет только товарищеские матчи, а клубы из Российской Премьер-Лиги не принимают участия в европейских кубках.
Черданцев — о возможном возвращении России в международный футбол: президент РФС не бросает слов на ветер
Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил уверенность в словах президента Российского футбольного союза Александра Дюкова о возможном возвращении российских команд на международные турниры.
Фото: РФС