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Педро: тот факт, что "Зенит," находится не на привычном месте, очень подстегивает

Вингер "Зенита" Педро прокомментировал турнирное положение петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Когда ты лидер, это максимальная уверенность в своих силах и мне такое нравится гораздо больше. Ведь ты не зависишь от того, кто и как тебя преследует. Но сейчас мы должны настигать лидеров. И тот факт, что ты находишься не на привычном месте, очень подстегивает.

На данный момент "Зенит" набрал 43 очка в 21 сыгранном туре и располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Московский "Спартак" опережает сине-бело-голубых по результатам личных встреч, а отставание от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" составляет три очка.

В это воскресенье, 30 марта, "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин" в рамках 22-го тура первенства страны. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:30 по петербургскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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