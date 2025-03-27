- Когда ты лидер, это максимальная уверенность в своих силах и мне такое нравится гораздо больше. Ведь ты не зависишь от того, кто и как тебя преследует. Но сейчас мы должны настигать лидеров. И тот факт, что ты находишься не на привычном месте, очень подстегивает.
На данный момент "Зенит" набрал 43 очка в 21 сыгранном туре и располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Московский "Спартак" опережает сине-бело-голубых по результатам личных встреч, а отставание от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" составляет три очка.
В это воскресенье, 30 марта, "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин" в рамках 22-го тура первенства страны. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:30 по петербургскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Педро: тот факт, что "Зенит," находится не на привычном месте, очень подстегивает
Вингер "Зенита" Педро прокомментировал турнирное положение петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"