"У "Зенита" будет крайне сложный матч с "Рубином". Я знаю, как Рашид Рахимов умеет мотивировать и подготавливать команду к конкретному сопернику. Поэтому лидерам РПЛ очень трудно играть с "Рубином". Мне кажется, "Зенит" выиграет, но с разницей лишь в один мяч", - цитирует Наумова "Чемпионат".
В воскресенье, 30-го марта, петербургский "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура петербуржцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка. Казанский "Рубин" занимает в таблице 7-е место с 32-мя очками в своем активе.
Наумов: у "Зенита" будет тяжелый матч с "Рубином" - я знаю, как Рахимов умеет мотивировать команду
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"