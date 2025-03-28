"Для меня также принципиально важно то, что с сезона-2025/26 станет публичным рейтинг судей, который влияет на назначение арбитров", - цитирует Алаева Sport24.
Напомним, что главные арбитры и их помощники по итогам матчей получают оценки, которые влияют на дальнейшие назначения судейской бригады. Оценки арбитров могут быть снижены по итогам заседаний ЭСК РФС, которые происходят после каждого сыгранного тура чемпионата России. На данный момент руководителем департамента судейства РФС является сербский специалист Милорад Мажич.
Рейтинг судей РПЛ станет публичным с сезона-2025/2026
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что рейтинг судей с нового сезона станет публичным.
Фото: РПЛ