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Зелимхан Бакаев: я не вернусь в "Зенит"

Игрок "Химок" Зелимхан Бакаев заявил, что не вернется в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"В "Зенит" я не вернусь. Летом закончится контракт. Не хочу об этом думать. Пока в сборной — думаю о сборной. Вернусь в "Химки" — буду думать о команде и задаче", - цитирует Бакаева "РБ Спорт".

Зелимхан Бакаев перешел в подмосковные "Химки" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2 миллиона евро. Ранее Зелимхан Бакаев выступал за московский "Спартак" и тульский "Арсенал".

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