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Булыкин: Карпин опытнее Семака. Не удивлюсь, если он возглавит "Зенит"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Фото: ФК "Зенит"
"Карпин — это тренер высокого уровня. Сейчас он выбрал сборную России, но он способен тренировать любой клуб в РПЛ. Не удивлюсь, если Карпин возглавит "Зенит". Он способен возглавить любой российский топ-клуб.

Если сравнивать уровень Карпина и Семака, то Карпин опытнее, а Семак более трофейный. Оба тренера хорошего уровня", - приводит слова Булыкина Legalbet.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. Действующий контракт 56-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2928 года. При этом в РФС, пока действует отстранение России от международных турниров, не против совмещения Карпиным работы в клубе.

Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России. Действующий контракт 49-летнего специалиста с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.

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