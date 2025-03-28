— Этой зимой больше всех потратились "Спартак" и "Зенит". Ощущаете разницу в качестве вашей и этих команд?
— Для меня наша команда точно не хуже, я в наших силах уверен на все сто. Все покажет результат, но я вижу, что мы можем на многое рассчитывать.
— В чем преимущество ЦСКА?
— Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у "Зенита" и "Спартака". Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие.
Московский ЦСКА в сезоне-2024/25 после 21-го тура Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от третьего места сейчас составляет 5 очков, а от первого места - 8 очков. В ближайшем матче красно-синие на своём поле сыграют против махачкалинского "Динамо".
В крайний раз ЦСКА становился чемпионом России по итогам сезона-2015/16. После этого "армейцы" по одному разу стали обладателями Суперкубка России (в 2018 году) и Кубка России (в сезоне-2022/23).
Источник: "РБ Спорт"
Мусаев назвал голод к трофеям преимуществом ЦСКА перед "Зенитом" и "Спартаком"
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился своим мнением об "армейском" клубе в сравнении с другими командами РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА