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ЛокомотивЗавершен

Мусаев назвал голод к трофеям преимуществом ЦСКА перед "Зенитом" и "Спартаком"

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился своим мнением об "армейском" клубе в сравнении с другими командами РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
— Этой зимой больше всех потратились "Спартак" и "Зенит". Ощущаете разницу в качестве вашей и этих команд?
— Для меня наша команда точно не хуже, я в наших силах уверен на все сто. Все покажет результат, но я вижу, что мы можем на многое рассчитывать.

— В чем преимущество ЦСКА?
— Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у "Зенита" и "Спартака". Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие.

Московский ЦСКА в сезоне-2024/25 после 21-го тура Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от третьего места сейчас составляет 5 очков, а от первого места - 8 очков. В ближайшем матче красно-синие на своём поле сыграют против махачкалинского "Динамо".

В крайний раз ЦСКА становился чемпионом России по итогам сезона-2015/16. После этого "армейцы" по одному разу стали обладателями Суперкубка России (в 2018 году) и Кубка России (в сезоне-2022/23).

Источник: "РБ Спорт"

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