По информации Markaj News, турецкий «Галатасарай» заинтересован в переходе 21-летнего футболиста ЦСКА, Файзуллаева.
Летом 2023 года Файзуллаев стал игроком ЦСКА, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. За это время он принял участие в 59 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро.
"Галатасарай" заинтересован в переходе Файзуллаева из ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев привлек внимание турецкого «Галатасарая».
Фото: ФК ЦСКА