Кузьмичев – об игроках "Локо" в матче с "Крыльями": складывалось впечатление, что футболисты впервые видят друг друга

28 марта в рамках 22 тура Российской Премьер-Лиги самарцы на своем разгромили «железнодорожников» со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отметился Иван Сергеев, по одному мячу забили Доминик Орос, Иван Олейников и Гленн Бейл, который помимо чужих ворот, поразил и свои.
«Встреча с губернатором и болельщиками явно пошла команде на пользу. Было приятно видеть такие бегущие, атакующие «Крылья». А что касается «Локомотива», то по ходу игры складывалось впечатление, что футболисты впервые видят друг друга. Сложно объяснить, что пошло не так. Но в футболе такое бывает: в один из дней соперник просто оказался сильнее тебя», – отметил Владимир Кузьмичев в комментарии "РБ Спорт".
«Локомотив», набрав 40 очков в 22 матчах, идет пятым в таблице, но рискует опуститься на строчку ниже, если ЦСКА, у которого 38 очков в 21 матче, обыграет «Динамо» Махачкала. Следующий соперник «железнодорожников» - Санкт-Петербургский «Зенит», матч пройдет в Черкизово 5 апреля.
«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако «Динамо» Махачкала, «Химки» и «Пари НН», у которых 21, 20 и 19 очков соответственно, имеют матч в запасе. Следующий матч самарцы также проведут дома, их соперником будет «Рубин», встреча состоится 5 апреля в Самаре.