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Пивоваров: я неудовлетворен, что Бальбуэна пропускает столько игр по причине неготовности

Генеральный директор «Динамо» Москва Павел Пивоваров высказался о непопадании защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны в заявку на матч 22 тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).
Фото: ФК "Динамо"
Парагваец не сыграл по медицинским показаниям. Двумя неделями ранее Фабиан пропустил матч с «Локомотивом» (1:2), однако после этого отыграл полные матчи за сборную Парагвая против Чили (1:0) и Колумбии (2:2) в рамках отбора к чемпионату мира.

«У меня нет персонального недовольства. Но как руководитель, я, конечно, неудовлетворен, что футболист на контракте пропускает столько игр по причине неготовности. Конечно, нам хотелось бы, чтобы футболист больше играл», — сказал Павел Пивоваров "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний Фабиан Бальбуэна провел 14 матчей за «Динамо» Москва, забив 2 гола и отдав 1 голевую передачу. Бело-голубые идут четвертыми в таблице, набрав 42 очка после 22 туров.

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