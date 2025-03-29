"Артем очень полезен в "Акроне", забивает там. Так что он заслужил приглашение, да еще и дополнительно подогрел интерес к встрече с Гренадой. Все вполне логично", - цитирует Черчесова "СЭ".
Напомним, что в марте национальная команда России одержала две сухие победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В первой встрече мартовского сбора нападающий Артем Дзюба забил 31-й мяч в составе национальной команды России и стал рекордсменом по данному показателю, обогнав Александра Кержакова.
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.
"Подогрел интерес к встрече с Гренадой". Черчесов высказался о рекорде Дзюбы
Российский тренер Станислав Черчесов высказался о рекорде Артема Дзюбы по голам за сборную России.
Фото: РФС