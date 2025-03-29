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"Подогрел интерес к встрече с Гренадой". Черчесов высказался о рекорде Дзюбы

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о рекорде Артема Дзюбы по голам за сборную России.
Фото: РФС
"Артем очень полезен в "Акроне", забивает там. Так что он заслужил приглашение, да еще и дополнительно подогрел интерес к встрече с Гренадой. Все вполне логично", - цитирует Черчесова "СЭ".

Напомним, что в марте национальная команда России одержала две сухие победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В первой встрече мартовского сбора нападающий Артем Дзюба забил 31-й мяч в составе национальной команды России и стал рекордсменом по данному показателю, обогнав Александра Кержакова.

В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.

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