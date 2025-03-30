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Мусаев: игроки "Краснодара" молодцы, что не остановились, играли до конца - и это правильно

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в 22-м туре РПЛ сезона-2024/25 над воронежским "Факелом" со счётом 5:0.
Фото: ФК "Краснодар"
"Когда счет был 0:0 — это комфортная игра для "Факела": давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно — играть до конца", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Краснодар" 30 марта в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" одержал победу со счётом 5:0. В составе хозяев отличились Никита Кривцов (53 мин.), Эдуард Сперцян (66 мин.), Олакунле Олусегун (69 и 74 мин.), Данила Козлов (80 мин.). Благодаря этой победе "быки" набрали 49 очков и продолжили занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Краснодар" 5 апреля проведёт ещё один домашний матч - на сей раз соперником чёрно-зелёных станет тольяттинский "Акрон".

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