Семак рассказал о состоянии здоровья Нино и Глушенкова

"У Максима — рука. Надо смотреть, что там по костям, надо делать снимки, посмотрим. Думаю, завтра будет понятно. По Нино то же самое, надо смотреть, пока сложно что-то сказать. Завтра-послезавтра будет более точная информация. Очень жаль терять игроков и делать вынужденные замены по ходу матча. В перерыве Глушенков уже понял, что не сможет сыграть. Он хотел посмотреть, насколько всё серьезно", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Центральный защитник Нино и атакующий полузащитник Максим Глушенков, выйдя в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина", были вынуждены досрочно покинуть поле.
Во-первых, Нино на 7 минуте столкнулся головой с защитником гостей Игора Вуячича (в итоге был заменен на Нуралы Алипа). Во-вторых, Глушенков на 45+1 минуте был сбит защитником казанского клуба Алексеем Грицаенко и при падании повредил руку (в итоге был заменен на Матео Кассьерра).