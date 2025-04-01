«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один — больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст всё же нужно уважать. Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», — заявил Дзюба «Матч ТВ».
Ранее Артём Дзюба в своём интервью выразил недовольство тем, что Александр Бубнов вернулся в поле зрения СМИ, и посоветовал эксперту принимать таблетки.
В этом сезоне Дзюба установил сразу два рекорда. . Сначала он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а спустя несколько недель получил вызов в сборную России и побил рекорд по количеству голов за национальную команду, забив 31-й мяч.
Контракт Дзюбы с «Акроном» действует до конца текущего сезона. За тольяттинскую команду он провёл 16 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Дзюба ответил Бубнову "рецептом": больше свежего воздуха и позитивного мышления
Форвард «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал заявление Александра Бубнова, который пожаловался, что нападающий не дал ему «рецепт» для хорошего самочувствия.
Фото: ФК "Акрон"