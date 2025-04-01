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Главный тренер турецкого "Трабзонспора" заявил, что клуб может провести товарищеский матч с "Зенитом"

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке высказался о возможном проведении товарищеского матча с "Зенитом".
Фото: GETTY IMAGES
"Конечно, товарищеский матч с "Зенитом" возможен, нам это было бы интересно. Но пока никто из Санкт-Петербурга не выходил на нас с такой идеей", - цитирует Текке "РБ Спорт".

После 22-х сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.

"Трабзонспор" после 27-ми сыгранных туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 36-ю очками в своем активе.

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