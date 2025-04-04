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Гончаренко: у Кокшарова есть одна болячка, которая мешает ему играть

Главный тренер нижегородского "Пари НН" Виктор Гончаренко объяснил, почему нападающий Александр Кокшаров остался в запасе на матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Пари НН"
"У него есть одна болячка, которая мешает ему, к сожалению. Мешает достаточно длительное время. Мы должны как-то это решить, чтобы он был готов постоянно. Если он в заявке, то, конечно, может выйти", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Нападающий Александр Кокшаров минувший зимой был арендован нижегородским "Пари НН" у футбольного клуба "Краснодар" на срок до конца текущего сезона. После перехода форвард в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 4 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Согласно информации, которая размещена на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 800 тысяч евро.

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