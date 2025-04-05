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Черданцев: ЦСКА - один из лучших клубов после зимней паузы, но у "Динамо" сильный состав

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о предстоящем матче между ЦСКА и "Динамо" в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: YouTube-канал "Телеканал Северный город Норильск"
"Николич назвал клуб лучшим после зимней паузы. Одна из лучших команд - безусловно. ЦСКА сейчас в порядке, но у "Динамо" очень сильный состав. Если Карраскаль будет играть так, как в последних матчах, особенно против ЦСКА, это добавит шансов "Динамо". В любом случае будет интересно", - заявил Черданцев.

ЦСКА примет на своем поле "Динамо" в 23-м туре чемпионата России. Дерби состоится в воскресенье, 6 апреля. "Армейцы" набрали 10 очков в четырёх турах РПЛ в 2025 году, одержав победы над махачкалинским "Динамо" (2:0), "Акроном" (2:1) и "Химками" (1:0), а также сыграв вничью с "Зенитом" (0:0).

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" и ЦСКА занимают, соответственно, 4-е и 5-е места. В активе бело-голубых 42 очка. Подопечные Марко Николича набрали 41 очко в 22-х матчах.

Источник: "Матч ТВ"

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