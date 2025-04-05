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Канчельскис: футбольный бог есть, и он наказывает Соболева, он же хотел этого трансфера

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о низкой результативности форварда "Зенита" Александра Соболева в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Надо задавать вопрос Соболеву и тренерскому штабу "Зенита", почему он до сих пор не может забить гол в чемпионате. Я верю в карму. Бумеранг возвращается. Футбольный бог есть, и он наказывает. Соболев же хотел этого перехода, значит, что-то знал", - цитирует Канчельскиса Legalbet.

Александр Соболев перебрался из московского "Спартака" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. В период трансфера в СМИ появлялась информация о том, что Соболев настаивал на осуществлении трансфера и бойкотировал тренировочный процесс в "Спартаке". После поражения в 1-м туре от "Оренбурга" (0:2) главный тренер красно-белых Деян Станкович отстранил Соболева от тренировок с основной командой.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету ноль голов и ноль результативных передач.

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