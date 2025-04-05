Таранов: я бы спрогнозировал минимальную победу ЦСКА над "Динамо" или ничью

- Может быть, динамовцы и находятся в лучших кондициях, но ЦСКА, на мой взгляд, с каждым туром обретает всё большую силу и психологию победителей. И плюс – надёжная игра в обороне. В этом матче я бы спрогнозировал минимальную победу ЦСКА или ничью, - сказал Таранов корреспонденту Metaratings.ru.
Встреча между ЦСКА и "Динамо" состоится 6 апреля в 19:45 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Бело-голубые и "армейцы" являются соседями по турнирной таблице, занимая четвертое и пятое место соответственно. "Динамо" набрало 42 очка в 22 матчах, в то время как красно-синие заработали на 1 балл меньше за столько же встреч.