"У нас сейчас хороший путь, шаг за шагом мы двигаемся к своей цели. Надеюсь, продолжим играть в том же духе до конца чемпионата. На нас никак не влияет тот факт, что прямые конкуренты за чемпионство допускают осечки", - цитирует Кордобу Legalbet.
"Краснодар" возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ. После победы над "Акроном" (1:0) в 23-м туре в активе "быков" 52 набранных очка. "Зенит" в 23-м туре сыграл вничью с "Локомотивом" и заработал 47-е очко. "Спартак" замыкает тройку лидеров с 44 очками в 22 матчах. В минувшем туре красно-белые поделили очки с "Ахматом" (0:0).
Кордоба: на нас никак не влияет то, что "Зенит" и "Спартак" допускают осечки
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"