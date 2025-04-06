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Динамо Мх
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РоторНе начат
Родина
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Тоттенхэм
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СаутгемптонНе начат
Брентфорд
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Фулхэм
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Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Испании. Примера

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Лас-Пальмас
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Вильярреал
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Лечче
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Санкт-Паули
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Ланс
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Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
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СтрасбургНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Монпелье
18:15
ГаврНе начат
Марсель
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ТулузаНе начат

Кордоба: на нас никак не влияет то, что "Зенит" и "Спартак" допускают осечки

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"У нас сейчас хороший путь, шаг за шагом мы двигаемся к своей цели. Надеюсь, продолжим играть в том же духе до конца чемпионата. На нас никак не влияет тот факт, что прямые конкуренты за чемпионство допускают осечки", - цитирует Кордобу Legalbet.

"Краснодар" возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ. После победы над "Акроном" (1:0) в 23-м туре в активе "быков" 52 набранных очка. "Зенит" в 23-м туре сыграл вничью с "Локомотивом" и заработал 47-е очко. "Спартак" замыкает тройку лидеров с 44 очками в 22 матчах. В минувшем туре красно-белые поделили очки с "Ахматом" (0:0).

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