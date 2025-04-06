"Локомотив" наказал "Зенит" за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей. Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава... Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается. Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо — не то... Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те", - цитирует Орлова "СЭ".
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков отличился после ошибки хавбека "Зенита" Вендела, потерявшего мяч вблизи своей штрафной, получив пас от вратаря. Сине-бело-голубые ответили голом нападающего Александра Соболева после прострела вингера Максима Глушенкова в концовке игры.
Вендел покинет "Зенит" в конце сезона. О его переходе в "Ботафого" было объявлено еще зимой. В зимнее трансферное окно команду покинул соотечественник Вендела Клаудиньо, который перебрался в клуб "Аль-Садд" из чемпионата Катара. Вендел получил красную карточку в игре 20-го тура с "Факелом" (2:0) за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Игрок заявил, что отреагировал таким образом на расистские оскорбления.
Орлов: Вендел совсем не похож на себя, потеря Клаудиньо оказалась для "Зенита" невосполнимой
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах "Зенита" в весенней части сезона после матча 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"