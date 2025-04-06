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Орлов: Вендел совсем не похож на себя, потеря Клаудиньо оказалась для "Зенита" невосполнимой

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах "Зенита" в весенней части сезона после матча 23-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Локомотив" наказал "Зенит" за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей. Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава... Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается. Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо — не то... Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те", - цитирует Орлова "СЭ".

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков отличился после ошибки хавбека "Зенита" Вендела, потерявшего мяч вблизи своей штрафной, получив пас от вратаря. Сине-бело-голубые ответили голом нападающего Александра Соболева после прострела вингера Максима Глушенкова в концовке игры.

Вендел покинет "Зенит" в конце сезона. О его переходе в "Ботафого" было объявлено еще зимой. В зимнее трансферное окно команду покинул соотечественник Вендела Клаудиньо, который перебрался в клуб "Аль-Садд" из чемпионата Катара. Вендел получил красную карточку в игре 20-го тура с "Факелом" (2:0) за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Игрок заявил, что отреагировал таким образом на расистские оскорбления.

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