"Всегда разговариваем. Хочу сказать, что он большой молодец. Всегда отдается на поле на 100%, всегда слушает. Спрашивает совета, всегда с ним делюсь. Считаю, у него хорошее будущее. Главное, чтобы голова на месте была. Пока я рядом, буду помогать", - цитирует Баринова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Данила Годяев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 23-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41-м набранным очком. В 24-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Баринов: считаю, что у Годяева хорошее будущее
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об игре Данилы Годяева.
Фото: ФК "Локомотив"