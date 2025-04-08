"Петербуржцы допустили грубейшую ошибку в обороне. Также, на мой взгляд, в ничьей большая заслуга Галактионова. Тренер москвичей грамотно выстроил игру в обороне и закрыл фланги. "Зениту" впереди не хватило скорости. Баринов и компания всё перекрыли. Я удивился, как молодой Годяев бил этот "Зенит". Очень жёстко играл", — сказал Бубнов в эфире интернет-программы "Коммент.Шоу" [цитата по "Чемпионату"].
"Локомотив" и "Зенит" 5 апреля встречались друг с другом в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу текущего сезона. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. На гол "железнодорожника" Алексея Батракова на 63-й минуте гости ответили голевым действием Александра Соболева на 85-й минуте.
Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 41 очко, которое позволяет команде сейчас занимать шестое место в турнирной таблице. А у "Зенита" в активе стало 47 очков, с которыми петербургский клуб располагается на третьей строчке.
Центральный полузащитник "Локомотива" Данила Годяев попал в стартовый состав команды и провёл все 90 минут на поле (без результативных действий и наказаний).
"Очень жёстко играл". Бубнов назвал игрока "Локомотива", который удивил в матче с "Зенитом"
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"