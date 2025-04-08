- "Краснодар" по сравнению с "Динамо" - хороший стабильный клуб, который растёт из года в год. Я надеюсь, что уже в этот раз или через несколько лет "Краснодар" выиграет чемпионат и станет ещё сильнее, - передаёт слова Каборе Metaratings.ru.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Краснодар" занимает первое место, набрав 52 очка в 23 сыгранных матчах. Московское "Динамо" с 42 очками в 23 матчах находится на пятом месте. В клубной истории чёрно-зелёных пока ещё не было официальных трофеев.
Каборе: "Краснодар" по сравнению с "Динамо" - хороший стабильный клуб
Экс-игрок "Краснодара" и московского "Динамо" опорный полузащитник Шарль Каборе сравнил свои бывшие клубы между собой.
Фото: ФК "Краснодар"