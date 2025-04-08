"Хочется верить до конца. Шансы остаются. Впереди семь игр, можно набрать 21 очко. Почему "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" не могут ошибиться? В футболе все возможно. Надежда умирает последней. Мы будем верить, стараться набирать очки по максимуму. Наша задача — набрать 21 очко в оставшихся семи матчах", - цитирует Лунева "Матч ТВ".
После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает 14-е место с 19-ю очками в своем активе.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. По итогам прошлого сезона "Краснодар" стал серебряным призером РПЛ, а бело-голубые смогли завоевать бронзовые медали чемпионата страны.
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев верит, что бело-голубые могут стать чемпионами РПЛ
Вратарь "Динамо" Андрей Лунев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"