«Конечно, «Спартак» ещё способен на чемпионство. Кто следит за моими прогнозами и высказываниями, те знают, что я в самом начале сезона сказал, что интрига будет до последнего тура. Пожалуйста, она там и будет. Хотя сейчас, когда «Спартак» сыграл вничью с кем-то, все начали говорить, что он потерял шансы. Почему потерял? Сейчас «Зенит» обыграет «Краснодар», «Спартак» обыграет кого-то, и всё. До последнего тура всё будет», — цитирует Мостового «Советский спорт».
В настоящее время «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 47 очков. «Зенит», находящийся на третьей позиции, также набрал 47 очков, но уступает «Спартаку» по дополнительным показателям. Лидирует же «Краснодар», которому удалось набрать 52 очка.
Следующий матч «Спартак» проведет 11 апреля на своем домашнем стадионе «Лукойл Арена» против махачкалинского «Динамо».
Мостовой: "Спартак" ещё способен на чемпионство
Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах красно-белых на титул в нынешнем чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"