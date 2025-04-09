Сообщается, что бразильский вингер готов выйти на поле в матче 24-го тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо", который пройдет в пятницу, 11 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, Маркиньос не сумел провести на поле весь матч 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:0), так как в конце первого тайма против него подкат совершил полузащитник хозяев Алексей Сутормин, который прямой ногой попал в голень игрока гостей. В результате 31-летний хавбек за этот фол получил красную карточку.
Источник: "СЭ"
Стало известно о готовности Маркиньоса сыграть за "Спартак" в ближайшем матче
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Маркиньос сможет сыграть за команду в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"