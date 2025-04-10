"После возвращения в Российскую Премьер-Лигу "Факел" в каждом сезоне борется за выживание. Пока у него это получалось. Решение о смене тренера перед концовкой сезона срабатывало, так что у Шалимова может получиться сохранить команду в РПЛ", - цитирует Черевченко Metaratings.
После 23-х сыгранных туров воронежский "Факел" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками в своем активе. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который на данный момент занимает 9-е место в таблице с 25-ю очками.
Напомним, что ранее Дмитрий Пятибратов ушел в отставку с поста главного тренера воронежцев. Клуб объявил о назначении на этот пост российского наставника Игоря Шалимова.
Черевченко: у Шалимова может получиться сохранить "Факел" в РПЛ
Российский тренер Игорь Черевченко считает, что Игорь Шалимов сможет сохранить воронежский "Факел" в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"