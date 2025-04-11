«Такие в кавычках «новости» — просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего. Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить еще раз — и для представителей медиа, и, в первую очередь, для тех, кто переживает за «Локомотив» — в клубе есть четкий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями. Повторю то, что уже говорилось в СМИ — на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов», — заявил Леонченко «СЭ».
Напомним, ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что московский "Локомотив" не планирует подписывать новое соглашение с защитником сборной Армении Наиром Тикнизяном.
Контракт 25-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 117 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
В "Локомотиве" отреагировали на слухи о нежелании продления контракта с Тикнизяном
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что клуб якобы не планирует продлевать соглашение с 25-летним защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"