«Думаю, что предстоящее лето — отличный шанс для Сперцяна уехать в Европу. То, что за ним следят скауты — не секрет, это естественно. За любым футболистом, у которого такой большой потенциал, следят европейские скауты. Возможно, что этим летом у Сперцяна будет много предложений. Если «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне, то клуб спокойно отпустит своего капитана в Европу. Думаю, итальянские команды больше всех в Европе заинтересованы в Сперцяне», — заявил Барбоза «РБ Спорт».
Сперцян провёл на поле 136 матчей в составе «Краснодара», в которых забил 40 голов и отдал 29 результативных передач. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость армянского футболиста составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 28 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
После 23 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка.
Барбоза: итальянские клубы проявляют наибольший интерес к Сперцяну
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"