"Контракт увеличился до двух миллиардов за три года", - приводит слова Суриковой "РБ Спорт".
Букмекерская компания "BetBoom" в октябре 2024 года стала официальным партнёром сборной России по футболу. Следующие товарищеские матчи национальная команда проведёт в июне - против сборных Нигерии (6-го числа, дома) и Белоруссии (10-го числа, в гостях).
В РФС рассказали, сколько получат денег от букмекера-спонсора сборной России
Заместитель генсекретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова рассказала о сотрудничестве с букмекерской компанией "BetBoom".
Фото: РФС