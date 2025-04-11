— Сколько, на ваш взгляд, будет длиться пауза у Карасева?
— Для этого есть руководитель департамента судейства. Но думаю, что несколько туров Сергей пропустит.
— А к "Динамо" в этом сезоне Сергей не вернется?
— Да и в следующем тоже.
11 апреля было опубликовано решение экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, которая на своем заседании признала, что главный арбитр матча ЦСКА - "Динамо" Москва Сергей Карасев ошибочно не удалил c поля "армейца" Кирилла Глебова, который шипами попал в голень игрока бело-голубых Муми Нгамале.
Источник: "Матч ТВ"
Лапочкин: из-за ошибки в матче ЦСКА - "Динамо" Карасев пропустит несколько туров
Бывший футбольный судья Сергей Лапочкин высказался об арбитре Сергее Карасеве, который допустил ошибку в матче 23?го тура РПЛ между ЦСКА и московским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"