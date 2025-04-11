Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 2 0 2
МиланПерерыв

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
РБ Лейпциг2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
0 - 1 0 1
РеймсПерерыв

Лапочкин: из-за ошибки в матче ЦСКА - "Динамо" Карасев пропустит несколько туров

Бывший футбольный судья Сергей Лапочкин высказался об арбитре Сергее Карасеве, который допустил ошибку в матче 23?го тура РПЛ между ЦСКА и московским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
— Сколько, на ваш взгляд, будет длиться пауза у Карасева?

— Для этого есть руководитель департамента судейства. Но думаю, что несколько туров Сергей пропустит.

— А к "Динамо" в этом сезоне Сергей не вернется?

— Да и в следующем тоже.

11 апреля было опубликовано решение экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, которая на своем заседании признала, что главный арбитр матча ЦСКА - "Динамо" Москва Сергей Карасев ошибочно не удалил c поля "армейца" Кирилла Глебова, который шипами попал в голень игрока бело-голубых Муми Нгамале.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится