"Когда ты проигрываешь аутсайдеру, ты чемпионом уже не станешь. Потому что такие перепады в игре, они не позволяют на длинной дистанции набирать очки, которые могут привести к чемпионству. Я думаю, сегодняшнее поражение поставило крест на чемпионских амбициях "Спартака". Это абсолютно точно, и они чемпионом не будут", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
11 апреля московский "Спартак" на поле домашнего стадиона "Лукойл Арена" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 принимал махачкалинское "Динамо" и потерпел поражение со счётом 1:2. У команды Деяна Станковича в активе по-прежнему осталось 47 очков, но у "Краснодара" (52 очка) и петербургского "Зенита" (47 очков) теперь относительно красно-белых имеется игра в запасе.
Наумов: сегодняшнее поражение поставило крест на чемпионских амбициях "Спартака"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на поражение "Спартака" в матче 24 тура РПЛ махачкалинскому "Динамо" (1:2)
Фото: ФК "Спартак"