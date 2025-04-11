"В "Спартаке" дорогостоящими покупками испортили, мне кажется, и атмосферу, и микроклимат, и те связи, которые работали. И от этих покупок, мне кажется, стало только хуже. Медина - это еще 8 млн, насколько я помню, за которые его купили. Вот теперь прибавьте: Медина, Солари, Гарсия... Итого больше 30 млн, которые помогли "Спартаку" не стать чемпионом", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" 11 апреля на своем поле в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:2. Из-за этого поражения у команды Деяна Станковича в активе осталось 47 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент располагаться в турнирной таблице на второй строчке.
При этом и у футбольного клуба "Краснодар" (первое место, 52 очка), и у петербургского "Зенита" (третье место, 47 очка) в сравнении со "Спартаком" в запасе остался матч, который в воскресенье, 13 апреля, они проведут друг с другом.
Радимов: Медина, Солари, Гарсия - итого больше 30 млн, которые помогли "Спартаку" не стать чемпионом
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о трансферах "Спартака" в контексте неудачного выступления московского клуба.
Фото: ФК "Зенит"