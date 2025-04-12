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Волк: "Динамо" Махачкала — народная команда, как и "Спартак", только у себя в республике

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги и поделился мыслями о значении клуба для республики.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«Суть не в сенсации и не в впечатлениях, просто делаешь свое дело и бьёшься за команду, за болельщиков, за Дагестан. Мы народная команда так же, как и «Спартак», только у себя в республике», — заявил Волк «Советскому спорту».

Для махачкалинского «Динамо» это первый сезон в Российской Премьер-Лиге. Клуб был основан 6 января 2021 года.

Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Отставание от идущего на восьмом месте «Рубина» составляет всего пять очков.

Свой следующий матч «Динамо» Махачкала проведёт против «Оренбурга» 19 апреля на выезде.

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