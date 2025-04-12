Гончаренко - о ничьей с "Динамо": обидно, потому что "Пари НН" заслуживал, чтобы выиграть

"Если вспомнить, как мы провели последний месяц, мы очень много были в таких ситуациях, где, казалось бы, были выигрышные матчи, и то не смогли эпизод довести, то пенальти не забили. Вот это падение вниз с трудом удается остановить. Собираем какие-то мелочи. Конечно, нам сегодня обидно, потому что мы терпели, сражались, дисциплинированно играли и заслуживали, чтобы сегодня наверное даже выиграть", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Нижегородский "Пари НН" 12 апреля на своём поле в рамках матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. При этом волжане в компенсированное время не смогли реализовать пенальти.
Благодаря этому результату "Пари НН" набрал 20 очков, с которыми на данный момент расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы 19 апреля в гостях сыграют против московского "Локомотива". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.