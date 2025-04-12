Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
РостовПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 1 2 1
АланияЗавершен
Тюмень
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
5 - 2 5 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ЛестерЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 3 1 3
Лас-ПальмасЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Эспаньол1 тайм
Леганес
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Интер
3 - 1 3 1
Кальяри2 тайм
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Бохум
1 - 2 1 2
АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
3 - 0 3 0
МарсельЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Страсбург
22:05
НиццаНе начат

Гончаренко - о ничьей с "Динамо": обидно, потому что "Пари НН" заслуживал, чтобы выиграть

Главный тренер нижегородского "Пари НН" Виктор Гончаренко дал комментарий после ничейного результата в матче 24-го тура РПЛ с московским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"
"Если вспомнить, как мы провели последний месяц, мы очень много были в таких ситуациях, где, казалось бы, были выигрышные матчи, и то не смогли эпизод довести, то пенальти не забили. Вот это падение вниз с трудом удается остановить. Собираем какие-то мелочи. Конечно, нам сегодня обидно, потому что мы терпели, сражались, дисциплинированно играли и заслуживали, чтобы сегодня наверное даже выиграть", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Нижегородский "Пари НН" 12 апреля на своём поле в рамках матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. При этом волжане в компенсированное время не смогли реализовать пенальти.

Благодаря этому результату "Пари НН" набрал 20 очков, с которыми на данный момент расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы 19 апреля в гостях сыграют против московского "Локомотива". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится