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Боярский заявил, что Соболева уже полюбили в Петербурге

Народный артист России Михаил Боярский считает, что нападающий "Зенита" Александр Соболев заслужил признание болельщиков своей игрой и отношением к команде.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Боярский высоко оценил прогресс Александра Соболева в составе "Зенита". По мнению известного болельщика сине-бело-голубых, форвард сумел изменить отношение к себе и стал одним из лидеров команды.

Боярский отметил, что важную роль в преображении нападающего сыграл тренерский штаб, отдельно выделив Анатолия Тимощука.

"В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков "Зенита", — сказал Боярский.

Отвечая на вопрос об отношении болельщиков, артист выразил уверенность, что Соболев уже завоевал их симпатии.

"Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди", — добавил Боярский.

В первом туре нового сезона РПЛ Соболев оформил дубль в матче против "Акрона" (5:0), внеся большой вклад в уверенную победу "Зенита". 2-го августа в гостях петербуржцы сыграют с "Оренбургом" в рамках второго тура РПЛ.

Источник: "СЭ"

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