Боярский заявил, что Соболева уже полюбили в Петербурге

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков "Зенита", — сказал Боярский.

"Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди", — добавил Боярский.