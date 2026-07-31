Боярский заявил, что Соболева уже полюбили в Петербурге

Боярский отметил, что важную роль в преображении нападающего сыграл тренерский штаб, отдельно выделив Анатолия Тимощука.
"В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков "Зенита", — сказал Боярский.
Отвечая на вопрос об отношении болельщиков, артист выразил уверенность, что Соболев уже завоевал их симпатии.
"Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди", — добавил Боярский.
В первом туре нового сезона РПЛ Соболев оформил дубль в матче против "Акрона" (5:0), внеся большой вклад в уверенную победу "Зенита". 2-го августа в гостях петербуржцы сыграют с "Оренбургом" в рамках второго тура РПЛ.
Источник: "СЭ"