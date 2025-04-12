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Пономарёв: у "Локомотива" давно начался спад — поражение от "Рубина" вполне ожидаемо

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «Локомотива» от «Рубина» в 24?м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
«Поражение «Локомотива» выглядит закономерным: у них серьёзный спад в игре наблюдается. И наметился он уже довольно давно. И Батраков с Пиняевым ходят по полю пешком. А «Рубин» продемонстрировал хороший футбол. Но он уже довольно давно показывает приличную игру. Просто ему порой не везёт. Ребята очень прилично подготовлены. «Локомотив» же покатился с горы», — заявил Пономарев «Матч ТВ».

После возобновления весенней части чемпионата «Локомотив» провел шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых добился только одной победы над московским «Динамо». В играх с «Ахматом», «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы «Локомотив» сыграл вничью, а также дважды уступил «Рубину» и «Крыльям Советов».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Благодаря победе «Рубин» приблизился к «железнодорожникам» и теперь имеет 36 очков.

Свой следующий матч «Локомотив» проведет 15 апреля в рамках 1/4 финала Кубка России против «Ахмата».

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