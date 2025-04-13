«Чем меня так задел Александр Бубнов, что решил передать ему привет после победы над «Спартаком»? Он не задел — он замотивировал меня. Спасибо ему за это хочу сказать. И чтобы он впредь не списывал со счетов команды, которые играют с лидерами», — цитирует Пальцева «Известия».
Валентин Пальцев играет за «Динамо» Махачкала с июля 2024 года. В текущем сезоне он провёл на поле 28 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.
Сейчас «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 27 очков.
Пальцев — о словах в адрес Бубнова: он меня не задел, а замотивировал
Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев объяснил, почему после победы над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ обратился к бывшему футболисту и эксперту Александру Бубнову.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала