Семак: гол "Краснодара" не вытекал из логики игры, но хорошо, что добились победы

"Кордоба — один из лучших нападающих, которые играют в РПЛ, он свой момент отработал, а мы не доработали. Не думаю, что этот момент вытекал из логики игры, но это футбол. Он хорошо пролез, хорошо вбежал Кривцов. Мы старались играть так, как должны были. Хорошо, что перевернули игру, которая давалась тяжело, и добились важной победы, которая позволяет оставаться нам в деле", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" 13 апреля на своем поле в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с футбольным клубом "Краснодар" и одержал победу со счётом 4:1. Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 50 очков и в турнирной таблице, обойдя московский "Спартак", поднялись на второе место. Отставание от "Краснодара", который продолжил лидировать в чемпионате, сократилось до 2 очков.
В следующем туре "Зенит" 20 апреля на своём поле сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.