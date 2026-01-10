"С самого начала было понятно, что Жерсон не задержится надолго в России. Он ведь вообще не хотел играть в "Зените", но в клубе рискнули. Если бы решили его оставить, то потеряли бы вдвое больше, чем удалось за него вернуть", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом 2025 года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Сообщалось, что в ближайшее время бразилец перейдет в "Крузейро". Сумма сделки составит около 30 миллионов евро - вскоре о переходе объявят официально.
"Он ведь вообще не хотел играть в "Зените". Футбольный агент - о Жерсоне
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об уходе Жерсона из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"