Червиченко предположил, почему Жерсон не заиграл за "Зенит"

Ранее сообщалось о том, что хавбек достиг договоренности о переходе в бразильский "Крузейро".
"Бывает иногда, что не заходит страна. Может, он теплолюбивый, может, жена капризничает. Хорошо, что не потеряли деньги, а он не разлагал коллектив от того, что не хочет играть, что свойственно бразильцам", — передает слова Червиченко "Чемпионат".
Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года за 25 млн евро. В первой части сезона 2025/2026 хавбек отыграл за сине-бело-голубых 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт Жерсона с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"