Ерохин: согласен, что второй тайм в матче с "Краснодаром" - лучший футбол "Зенита" этой весной

— Согласны, что второй тайм с "Краснодаром" — лучший футбол "Зенита" этой весной?
— Да. Пропустив гол, мы включили нужные скорости, на которых мы можем проявлять свои лучшие качества за счёт дриблинга, быстрых переходов в атаку. У "Краснодара" тоже состоялась атака в которой они и забили гол, но тем не менее, чтобы забить 4 мяча, нужна скорость, - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Вчера, 13-го марта, "Краснодар" на выезде разгромно уступил петербургскому "Зениту" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. После 24-х сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке и отстают от команды Мурада Мусаева на два балла.
Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.