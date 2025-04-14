Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
22:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
21:45
ЭмполиНе начат

Ерохин: согласен, что второй тайм в матче с "Краснодаром" - лучший футбол "Зенита" этой весной

Нападающий "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал игру своей команды в матче 24-го тура РПЛ с "Краснодаром" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"
— Согласны, что второй тайм с "Краснодаром" — лучший футбол "Зенита" этой весной?

— Да. Пропустив гол, мы включили нужные скорости, на которых мы можем проявлять свои лучшие качества за счёт дриблинга, быстрых переходов в атаку. У "Краснодара" тоже состоялась атака в которой они и забили гол, но тем не менее, чтобы забить 4 мяча, нужна скорость, - цитирует Ерохина "Чемпионат".

Вчера, 13-го марта, "Краснодар" на выезде разгромно уступил петербургскому "Зениту" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. После 24-х сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке и отстают от команды Мурада Мусаева на два балла.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится