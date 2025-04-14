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"Если бы "Спартак" забил, был бы скандал". Экс-арбитр Федотов - о пенальти в ворота "Динамо" махачкала

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" в 24-м туре со "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Для меня это не пенальти. Игрок "Динамо" делал движение вперед рукой, но, когда подлетел мяч, попытался убрать ее назад. Когда футболист хочет избежать контакта, следует продолжить игру... Если бы "Спартак" забил, был бы скандал.

"Спартак" встречался с махачкалинским "Динамо" в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги в пятницу, 11 апреля. Матч проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился победой гостей со счетом 2:1. В концовке игры главный арбитр поединка Виталий Мешков назначил пенальти за игру рукой защитника махачкалинцев в собственной штрафной, однако вингер красно-белых Хесус Медина пробил с одиннадцатиметрового в перекладину.

Источник: "Чемпионат"

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