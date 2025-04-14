"У "Краснодара" после этой игры может появиться определенный мандраж. Они будут бояться не выиграть, потому что ничья будет на руку "Зениту", которому тоже надо выиграть все игры, а у него как раз большой опыт. Это как "Реал Мадрид" – он иногда проигрывает, но на последних минутах вырывает победу", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
"Краснодар" в выездном матче 24-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги потерпел поражение от петербургского "Зенита" со счётом 1:4. Несмотря на это поражение, "быки" продолжили занимать первое место в турнирной таблице. Однако к ним приблизились сине-бело-голубые, которые набрали 50 очков (у "Краснодара" в активе осталось 52 очка).
До конца текущего сезона "Зениту" остались матчи против "Химок", московского "Динамо", "Пари НН", махачкалинского "Динамо", "Ростова", "Ахмата". А будущими соперниками "Краснодара" являются "Ахмат", махачкалинское "Динамо", "Рубин", ЦСКА, "Оренбург", московское "Динамо".
Селюк сравнил "Зенит" с мадридским "Реалом": иногда проигрывает, но на последних минутах вырывает победу
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поражении "Краснодара" в матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:4).
Фото: ФК "Зенит"