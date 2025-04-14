"Ну и стоит признать: Сергей Семак перевоспитал Соболева (улыбается). Сегодняшний матч Александр точно может занести себе в актив. Голевой пас на Энрике. Выигранная борьба. Так что в этой встрече Семак доказал, что не зря взял этого нападающего. Надо признать: пользу сегодня Соболев принес", - приводит слова Орлова "СЭ".
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Краснодаром" не попал в стартовый состав команды, но вышел на замену на 84-й минуте встречи вместо Максима Глушенкова. За оставшееся до финального свитка время 28-летний форвард успел на 90-й минуте отметиться голевой передачей на Луиса Энрике.
В конечном итоге "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счётом 4:1.
Орлов: в матче с "Краснодаром" Семак доказал, что не зря взял Соболева в "Зенит"
Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"