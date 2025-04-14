Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
18:00
АхматНе начат
Спартак
20:30
УралНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
22:00
БарселонаНе начат
Астон Вилла
22:00
ПСЖНе начат

Орлов: в матче с "Краснодаром" Семак доказал, что не зря взял Соболева в "Зенит"

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Ну и стоит признать: Сергей Семак перевоспитал Соболева (улыбается). Сегодняшний матч Александр точно может занести себе в актив. Голевой пас на Энрике. Выигранная борьба. Так что в этой встрече Семак доказал, что не зря взял этого нападающего. Надо признать: пользу сегодня Соболев принес", - приводит слова Орлова "СЭ".

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Краснодаром" не попал в стартовый состав команды, но вышел на замену на 84-й минуте встречи вместо Максима Глушенкова. За оставшееся до финального свитка время 28-летний форвард успел на 90-й минуте отметиться голевой передачей на Луиса Энрике.

В конечном итоге "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счётом 4:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится